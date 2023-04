Единадесет души бяха ранени, четирима сериозно, след като кола се вряза в тълпа на международен фестивал за пускане на хвърчила в Северна Франция, съобщиха официални лица. Катастрофата е причинена от 76-годишен шофьор с увреждания, който "объркал педалите на газта и спирачката", се казва в изявление на местната прокуратура.

Инцидентът е станал рано вечерта в крайбрежния град Берк-сюр-Мер, където стотици хиляди хора се събират всяка година за фестивала. Четири жени, включително две пенсионерки на 75 и 82 години, са настанени за лечение с животозастрашаващи наранявания на главата в интензивно отделение, съобщиха от службите за спешна помощ и местните власти.

Едно от 11-те ранени е четиригодишно момиче, което е изпаднало в шок, след като е станало свидетел на инцидента, каза служител.

