Сингапур екзекутира мъж, осъден за трафик на наркотици, съобщи представител на семейството му. Това се е случило въпреки молбите за помилване, отправени от роднините и близките му, както и от активисти, предаде Ройтерс.

46-годишният Тангараджу Супиах беше осъден за подбудителство за трафик на повече от 1 кг канабис през 2013 г, което е два пъти повече от прага за смъртно наказание в града-държава.

Кокила Анамалай, сингапурски правозащитник представляващ семейството, потвърди, че Супиах е бил екзекутиран чрез обесване, след като президентът е отхвърлил молбите за помилване в навечерието на екзекуцията.

Singapore executes man for trafficking two pounds of cannabis, sparking outrage over harsh stance toward drugs. https://t.co/cDac9bbAtS