Бразилската футболна легенда Роналдиньо стартира Световна лига по уличен футбол като възможност да даде шанс на талантливи млади момчета да минат по същия път, извървян от бившата звезда на Барселона.

"Роналдиньо Световна улична лига" ще стартира в края на 2023-а година, обявиха организаторите на проекта. Първоначално въпросната Лига ще предлага като сцена социалните медии, където играчи на уличен футбол от всички възрасти могат да качват най-добрите си умения и финтове в опит да се присъединят към един от отборите на състезанието. След като бъдат селектирани талантите от подобни видеоклипове, ще се организират отбори. Мачовете между въпросните тимове и индивидуални конкурси за качества ще се организират в големите градове по света. Отборите ще се състезават в лига за титлата "RGSL Champions". А вече най-добрите играчи изобщо от цялата лига ще бъдат селектирани в единен представителен отбор, който ще се нарича Ronaldinho Globe Street Team.

Brazil great Ronaldinho is launching a worldwide street football league to give talented young players an opportunity to showcase their skills



