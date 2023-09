Германският клуб "Айнтрахт" (Франкфурт) дари 1899 евро, които да бъдат предадени на близките на четиримата привърженици на "Левски", намерили смъртта си в пътен инцидент миналата седмица. Това съобщиха от клуба от финансовата столица на Германия на страницата си в социалната мрежа X ("Екс"). Общо 1899 евро са събрани от германска странa и са предадени на българския отбор.

"Айнтрахт" и "Левски" излизат с черни ленти на реванша

"Заедно със съболезнованията, които изказваме, от семейството на "Айнтрахт" бихме искали да подкрепим близките на жертвите в дългосрочен план, като дарим 1899 евро на създадения за тях фонд", написаха "орлите" в социалната мрежа.

🤝 Eintracht Frankfurt has donated €1,899 to the fund set up for the relatives of the four people who died in a road accident in Sofia.#SGE | #SGESOF pic.twitter.com/gERteW4K28