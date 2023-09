Хеликоптер на пакистанските военноморски сили се е разбил в югозападен град след предполагаема механична повреда, при което са загинали трима членове на екипажа, съобщиха военните. Хеликоптерът е изпълнявал тренировъчен полет в пристанищния град Гвадар, провинция Белуджистан, съобщи говорител на военноморските сили - регион, в който Исламабад от десетилетия се бори със сепаратистки бунт.

Машината Sea King се е развалила по време на излитане около 10:00 ч. местно време (05:00 ч. по Гринуич), след като е получила пожар в двигателя и е загубила задната си опашка, според предварителния доклад, споделен с АФП от военен източник. При инцидента, "вероятно дължащ се на техническа неизправност", са загинали двама офицери и един редник, заяви говорителят на военноморските сили.

