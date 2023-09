Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси източния турски окръг Ван днес, съобщи турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Световната банка отпуска заем от 1 млрд. долара за възстановяване след трусовете в Турция

Трусът е станал в 17.43 ч. близо до границата с Иран. Епицентърът е бил в района на турския град Башкале, на дълбочина 7 км под земната повърхност.

