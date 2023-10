Астрономи са открили най-отдалеченото досега бързо радиоизбухване (FRB), съобщават световните осведомителни агенции, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънс". Този изблик на електромагнитни вълни с продължителност под една милисекунда (една хилядна от секундата) най-накрая достига до Земята на 10 юни 2022 г., когато австралийски телескоп успява да улови сигнала му.

Източникът му е фиксиран от Много големия телескоп (VLT) на Европейската южна обсерватория (ESO) в галактика, която е толкова далече, че на светлината й са били необходими 8 милиарда години, за да достигне до нас. За сравнение - предишният рекорд е за около 5 милиарда светлинни години.

Бързото радиоизбухване (FRB) е и едно от най-мощните, наблюдавани някога - за малка част от секундата то е освободило еквивалента на общото излъчване на Слънцето за 30 години. Откакто подобни сигнали бяха засечени за първи път през 2007 г., учените се чудят какъв е точният произход на загадъчното космическо явление, който е още по-трудно да се определи, защото е толкова потайно.

