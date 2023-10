Матю Пери прекарва време с приятели, броени дни преди смъртта си. Това показва снимкa, разпространенa от FoxNews. Звездата от сериала „Приятели” наскоро беше видян със свои близки да вечеря в ресторант в Лос Анджелис, известен със своите бургери.

На кадъра, заснет на 21 октомври, Матю Пери е с тениска, черен панталон и бели маратонки.

DINNER WITH ‘FRIENDS’: The star was seen at a burger restaurant in Los Angeles before he was found dead in his home’s hot tub. https://t.co/oINHLwPXTN pic.twitter.com/PFAuTKMloN