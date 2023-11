Бивш лидер на гангстерска банда, обвинен в убийство в рамките на разследването на смъртта на хип-хоп легендата Тупак Шакур преди 27 години, пледира невинен пред съд в Лас Вегас, предадоха АФП и Асошиейтед прес. Дуейн Дейвис, известен като Кийфи Ди, беше обвинен в убийството през септември, въпреки че не е държал оръжието по време на престъплението, извършено на 7 септември 1996 г.

Бившият лидер на лосанджелиска улична банда, който вече е на 60 години, отдавна призна участието в убийството на Тупак Шакур. Музикантът почина на 25 години, след като по него беше стреляно от автомобил в Лас Вегас.

27 години по-късно: Мъж е арестуван за убийството на Тупак Шакур

On this day 26 years ago, Tupac was shot 4 times in Las Vegas. This is the last photo ever taken of him alive. pic.twitter.com/KBZPbjLmTQ