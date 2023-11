Дензъл Уошингтън отново си партнира с режисьора на „Training Day“ и „Equalizer“ Антоан Фукуа, за да изиграе вуликия древен картагенския пълководец Ханибал, потвърди "Variety".

Сценарист на филма ще бъде Джон Логън, трикратният носител на "Оскар", сценарист на „Авиаторът” на Мартин Скорсезе и „Гладиатор” на Ридли Скот.

Според официалната информация филмът е базиран на историята на великия воин Ханибал, който е смятан за един от най-великите военни командири в историята. Филмът обхваща ключовите битки, които той води срещу Римската република по време на Втората пуническа война.

Netflix to cast Denzel Washington as Hannibal Barca. Hannibal wasn't White, he wasn't black, he was of Phoenician stock fro the levantine region (Lebanon region). And he was approx 30 years old when he crossed the Alps, not elderly. pic.twitter.com/E4kuIlloRk