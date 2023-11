„Изключително отровна” зелена мамба, дълга почти два метра, е избягала от дома на собственика си в южната част на Нидерландия, предаде АФП, като цитира предупреждение, отправено от местните власти. Те призоваха населението да бъде изключително предпазливо.

An "extremely venomous" two-meter-long green mamba snake is on the loose in the Netherlands, police said, warning residents to stay indoors and under no circumstances attempt to ensnare the serpent. https://t.co/7WP32Zf1Sn