Автобиографичната книга на популярната японска актриса от телевизионния театър Тецуко Куроянаги бяха регистрирани от Рекордите на Гинес като автобиографичното издание с най-голям тираж в света, съобщи сайтът на рекордите.

“Totto-chan: The Little Girl at the Window” has set a world record as the most published autobiography.https://t.co/O9uZpqBOb4 — The Japan News (@The_Japan_News) December 18, 2023

Книгата "Totto-chan: The Little Girl at the Window" на Куроянаги е отпечатана в тираж от 25 113 862 екземпляра и разпространена от японското издателство KODANSHA LTD. от март 1981 г. до септември 2023 г. в Япония, Китай, Тайван, Индонезия и САЩ. Мемоарите са екранизирани в Япония.

Празничен рекорд: 725 000 коледни светлини в Ню Йорк (ВИДЕО)