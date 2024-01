Трус от 7,6 по Рихтер разлюля Япония. Издадено е предупреждение за опасност от цунами в крайбрежните райони на префектурите Ишикава, Ниигата и Тояма, съобщава "Дейли мейл".

Светът посрещна Новата 2024 година (ГАЛЕРИЯ)

Първите вълни цунами започнаха да достигат бреговете, съобщи метеорологичната служба на страната. Вълни с височина 1,2 метра достигнаха пристанище Ваджима на полуостров Ното в най-северната част на провинция Ишикава.

Премиерът Фумио Кишида призова днес за незабавна евакуация на зоните, където бе обявена опасност от цунами.

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today's earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4