Най-малко 15 полицаи са ранени в новогодишната нощ в Берлин заради фойерверки, а около 300 протестиращи са задържани, много от тях за нарушаване на Закона за експлозивите. Това съобщи германският вестник "Билд".

В Горен Пфалц, Бавария, 18-годишно момче е починало от наранявания.

In Alexanderplatz in Berlin there are no Germans or even women. We all know why. pic.twitter.com/IDyHTRIYzn