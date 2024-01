Бившият барабанист на "Скорпиънс" Джеймс Котак е починал във вторник в Луисвил, Кентъки, съобщи електронното издание на "Ню Йорк пост". Той беше на 61 години.

Почина германската футболна легенда Франц Бекенбауер

За кончината му съобщи неговата дъщеря Тоби. Музикантите от "Скорпиънс" почетоха паметта му с публикация във Facebook. Все още не е известна причината за смъртта на барабаниста.

Very sad news... our dear friend & Drummer for 20yrs James Kottak has passed at the age of 61. James was a wonderful human being, a great musician & loving family man. He was our „Brother from another Mother“ & will be truly missed. Rock‘n Roll Forever



RIP James

📸 Marc Theis pic.twitter.com/QoGMOo1rfi