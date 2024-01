47 души са загинали при свлачище в югозападната китайска провинция Юнан. То е станало към 5:50 ч. местно време в окръг Джънсионг.

Държавният телевизионен оператор CCTV съобщи, че около 18 домакинства са били отнесени от свлачището и повече от 200 души са били спешно евакуирани от района.

JUST IN: Landslide destroys many homes in southwest China, at least 47 people missing pic.twitter.com/ne8aPyMoBh

Според CCTV властите са предприели спешни действия, в които участват над 200 спасители, както и десетки пожарни коли.

A total of 47 people from 18 families were buried following a deadly landslide in villages in Zhaotong, Southwest China’s Yunnan Province on Monday based on a preliminary investigation, according to China Central Television. Rescue efforts remain underway. https://t.co/TuwaQk2uHj pic.twitter.com/fThdnnBK5D