Шестима души загинаха по време на празненства в Гвинея след победата над Гамбия в мач от Купата на африканските нации. В петък отборът на страната надви своя съперник с 1:0 и се доближи максимално до класиране за осминафиналите на турнира, който се провежда в Кот д'Ивоар, съобщи gong.bg .

Феновете на тима излязоха по улиците на столицата Конакри, за да отпразнуват успеха, което доведе до сериозни инциденти. Според местните медии много хора са се качили върху автомобили в движение, а при няколко катастрофи шестима души са загубили живота си, а други са били ранени.

Guinea players celebrated the win against Gambia with their fans 🕺#AFCON2023 #AFCON#guinea#guinee

