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Трусът е регистриран в 16:04 ч. местно време
Земетресение с магнитуд 5,2 разлюля в сряда югоизточния турски окръг Малатия, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.
Magnitude 5.2 #earthquake occurred near Sincik and Malataya (pop. 441,000), #Turkey, at 16:04 local time (less than one hour ago). Many people on social media report feeling the tremors, while videos show many people on the street where they ran after feeling the tremors. We'll… pic.twitter.com/7CQsclWGPw— Quantectum Global Earthquake Forecasting Center (@QuantectumG) January 25, 2024
Трусът е регистриран в 16:04 ч. местно време. Епицентърът му е бил в град Батталгази, а дълбочината му е била 13,9 км. Трусът е усетен в окръзите Адъяман, Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлъурфа и Мардин.
#ALERT 🇹🇷#WATCH : First footage of Malatya after Magnitude 5.2 earthquake strikes eastern Türkiye's Malatya.#Earthquake #Turkey #Malatya #Türkiyeearthquake pic.twitter.com/PEGImW2v3U— ashish srivastava (@ashishsri85) January 25, 2024
Земетресението е предизвикало силна паника сред хората. Според очевидци то е продължило около 30 секунди. По данни на Евросредиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 5,5.
#deprem 'in şiddetini gösteren video.#malatya ve #adıyaman büyük geçmiş olsun... pic.twitter.com/droTfrtzih— Ülkücü Yazar (@yazar_ulkucu) January 25, 2024
Малатия е сред окръзите, които бяха силно засегнати при унищожителните земетресения през февруари м.г. със сила 7,7 и 7,8, при които загинаха над 50 000 души.
Yüzakı Mağazamın depreme ait kamera görüntüsü#Malatya #deprem pic.twitter.com/0zpCOuKw0K— Emre Çakmak (@EmreCakm4k) January 25, 2024
Malatya'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı #deprem #Malatya pic.twitter.com/M3qh0GLuu4— Master Haber (@masterhabertv) January 25, 2024
Adıyaman'da deprem anı kameralara yansıdı pic.twitter.com/JpXj1m9SQy— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) January 25, 2024