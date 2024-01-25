Трусът е регистриран в 16:04 ч. местно време

Земетресение с магнитуд 5,2 разлюля в сряда югоизточния турски окръг Малатия, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Трусът е регистриран в 16:04 ч. местно време. Епицентърът му е бил в град Батталгази, а дълбочината му е била 13,9 км. Трусът е усетен в окръзите Адъяман, Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлъурфа и Мардин.

Земетресение в Турция

Земетресението е предизвикало силна паника сред хората. Според очевидци то е продължило около 30 секунди. По данни на Евросредиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 5,5. 

Малатия е сред окръзите, които бяха силно засегнати при унищожителните земетресения през февруари м.г. със сила 7,7 и 7,8, при които загинаха над 50 000 души.

 

Източник: Нора Чолакова, БТА