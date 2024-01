Земетресение с магнитуд 5,2 разлюля в сряда югоизточния турски окръг Малатия, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Magnitude 5.2 #earthquake occurred near Sincik and Malataya (pop. 441,000), #Turkey, at 16:04 local time (less than one hour ago). Many people on social media report feeling the tremors, while videos show many people on the street where they ran after feeling the tremors. We'll… pic.twitter.com/7CQsclWGPw