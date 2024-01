Журналистите в Еквадор се фокусират върху личната си безопасност, след като прокурор, разследващ въоръжено нападение срещу обществената телевизия, беше убит, на фона на вълната от насилие, заляла страната. Това съобщава кореспондентът на Voice of America (VOA), Кристина Кайседо.

Някои от журналистите в Еквадор вече носят бронежилетки по време на работа. В радиостанция HCJB, The Voice of the Andes, служителите казват, че нападението ги е накарало да преосмислят начина, по който съобщават новините.

„Първото решение, което трябваше да вземем, беше да видим дали е по-безопасно да работим от вкъщи, или от радиостанцията. От съображения за безопасност решихме да разделим екипа“, казва Едуин Чаморо Еразо, директор на новините на HCJB.

Медийните анализатори са изненадани от нарастването на насилието в цялата страна, включително нападенията срещу журналисти, съобщава Voice of America (VOA).