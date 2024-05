Британският крал Чарлз Трети представи първия си официален портрет след коронацията, която беше през май миналата година. Художникът Джонатан Йео изобразил монарха на яркочервен нюансиран фон, облечен в униформата на уелската гвардия, с пеперуда точно над рамото му.

"Подобно на пеперудата, този портрет се е развил подобно на ролята на субекта в нашия обществен живот. Целта ми беше също така да направя препратка към традициите на кралския портрет, но по начин, адекватен за монархията през 21 век, преди всичко да предам дълбоката човечност", казва в изявление 53-годишният Йео, който е рисувал и покойния баща на Чарлз - принц Филип.

Портретът, открит в Бъкингамския дворец, е поръчан през 2020 г.

Творбата с маслени бои върху платно, се очаква да бъде изложена в Drapers' Hall в Лондонското сити - финансовия район на столицата, от края на август, съобщиха от дворецa.

