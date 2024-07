Рапърът от САЩ Еминем обяви датата на издаване на новия си албум, съобщи "Мюзик нюз". Death of Slim Shady (Coup De Grace) излиза на музикалния пазар на 12 юли.

Това е 12 студиен албум на 51-годишния Еминем. Рапърът направи разкритието в типичния си стил, като публикува шокиращ трейлър в профилите си в социалните мрежи.

OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) ☠️ 7/12!!! pic.twitter.com/P7R6poa8Mz