Двама американски астронавти, които излетяха в Космоса за осемдневна мисия през юни, може да останат на Международната космическа станция до 2025 година, заради установен проблем с капсулата "Старлайнър" на "Боинг", заявиха от НАСА.

Двама американски астронавти получиха топло посрещане на борда на МКС

Бъч Уилмор и Суини Уилямс станаха първите, които летяха с капсулата. От Агенцията съобщиха, че двамата могат да се върнат с "Крю Драгон" на „Спейс Екс“ през февруари 2025 г., ако проблемът при "Старлайнър" не бъде отстранен.

A mission to the International Space Station (ISS) for NASA astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore, which was supposed to last a week, could end up extending till February 2025.



