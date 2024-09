Две жени са хоспитализирани, след като мъж ги заля с бензин и ги подпали в Детройт, предаде "Асошиейтед прес".

Началникът на пожарната служба в града Денис Ричардсън заяви, че жените тъкмо били пристигнали на работните си места, когато мъжът ги залял с бензин и ги подпалил със запалка.

An investigation is underway after two women were doused with gasoline and set on fire after they arrived at work in Detroit on Monday morning. https://t.co/Xoo12Tepcz