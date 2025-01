Доналд Тръмп отново привлече световното внимание, след като пускана своя Meme криптомонета $TRUMP, съобщава CNBC.

Обявена само дни преди втория му мандат като президент на Съединените щати, пазарната капитализация на $TRUMP скочи до впечатляващите 8 милиарда долара за по-малко от три часа в петък.

Първоначалният скептицизъм относно евентуално "хакване" на акаунта на Тръмп изчезна, след като втора публикация в неговия акаунт в социалната платформа на Илон Мъск "Х" потвърди новината.

Обемите на търговия доближиха 1 милиард долара, а стойността на Meme монетата скочи за минути в един момент с над 300%. Цената на $TRUMP достигна за много кратко време 7,1 долара спрямо първоначалната цена от 0,18 долара. Няколко часа по-късно вече се търгуваше за 21,51 долара, което представлява забележителен ценови ръст от над 230%, според данните на CoinMarketCap.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC