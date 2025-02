Самолет за спешна медицинска помощ с шестима души на борда, сред които едно дете, се разби близо до търговски център във Филаделфия, щата Пенсилвания. Няма данни за оцелели. На борда са пътували четирима души екипаж, момиченце, което е било транспортирано, както и майката на детето, която го е придружавала съобщава „Ройтерс”.

Самолетът се е разбил 30 секунди след излитане от летището в Североизточна Филаделфия, предаде Ен Би Си. Той набрал височина от 500 метра. От кулата приканили пилотите да направят десен завой и да се насочат по курса си. Тогава нещо се объркало. Машината не изпълнила маневрата и започнала да пада под остър ъгъл към земята с 200 километра в час, показват данните от въздушния контрол, цитирани от американски медии.

Мексиканските власти обявиха, че всички на борда са били мексикански граждани, предава Си Ен Ен. Малкото момиченце е пътувало със своята майка, след успешно лечение от американски лекари. То е трябвало да се завърне у дома в Мексико.

В допълнение към шестимата души на борда на самолета, шестима други, които са били на земята, са ранени по време на катастрофата. Всички те са откарани в Университетската болница Темпъл. Три от тези жертви са били прегледани и освободени, докато други трима остават в болницата, каза източник пред Ен Би Си. Пострадалите на земята включват 11-годишно момче, което е получило наранявания на главата, 31-годишен мъж, който е получил наранявания на главата, и 30-годишна жена, която е получила наранявания по лицето, според източника.

Президентът Доналд Тръмп написа в социалните мрежи че е „толкова тъжно да видим самолет да пада във Филаделфия. „Още невинни души са изгубени”, коментира още американският президент.

Местни медии съобщиха, че е инцидентът се е случил близо до Roosevelt мол в североизточната част на Филаделфия, както и че има много ранени. Видео, излъчено по местни телевизионни станции, показва как самолетът рязко се приземява, преди да се удари в земята и да избухне в масивна огнена топка. Кметът на Филаделфия Черел Паркър каза на пресконференция, че няколко къщи и коли са били обхванати от пламъците.

BREAKING: Ring Doorbell Camera catches the moment a plane crashes into the ground and explodes by the Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania.



A Bombardier Learjet55 with call sign "XA-UCI" air rescue ambulance registered in Mexico had just departed and dropped 11,000ft. pic.twitter.com/s5Hu3xFhKF