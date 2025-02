След като Селена Гомес сподели емоционално видео в Instagram, в което през сълзи изразява своята тъга от депортирането на мексикански имигранти, както и последвалата обществена реакция, администрацията на новия президент Доланд Тръмп отговори на звездата в социална мрежа Х.

Републикански кандидат-сенатор: Селена Гомес може би трябва да бъде депортирана

Публикацията включва видео и следния текст: „Кайла Хамилтън, Джоселин Нунгарай и Рейчъл Морин бяха убити от нелегални имигранти. Смелите им майки имаха какво да кажат на Селена Гомес и на тези, които се противопоставят на охраната на нашите граници”.

Kayla Hamilton, Jocelyn Nungaray, and Rachel Morin were murdered by illegal aliens.



Their courageous mothers had something to say to @SelenaGomez and those who oppose securing our borders. Watch ⬇️ pic.twitter.com/KfsqQGwhqj