Германия гласува на ключови за страната и Европа избори. Това е и първият вот, който се провежда на Стария континент, след като стана ясна новата реалност в отношенията между САЩ и Европа. Първите резултати от exit poll вече излязоха.



Германският консервативен съюз ХДС/ХСС, ръководен от Фридрих Мерц, печели изборите с между 28,6% от гласовете. Избирателната активност е 84% - най-високата от 1990 г. насам.

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) следва на второ място с 20,4%, което е приблизително два пъти повече от резултата ѝ на последните избори през 2021 г.

На трето място са досегашните управляващи от Социалдемократическата партия (СДП) на Шолц с 16,3%. Следват „Зелените“ с 12,3% и и Левицата с 8,6%.

Голямата интрига продължава да бъде дали още две партии ще успеят да прескочат бариерата. Свободна демократическа партия е с 4,9%, а „Алианс на Зара Вагенкнехт“ с 4,7%.

При първия кабинет на Меркел през 2005 г. за него не се намери министерски пост. През 2008 г. напусна Бундестага и голямата политика и влезе в бизнеса. Направи завръщането си като председател на ХДС от третия опит, след края на „ерата Меркел“.

ЕС очаква силна Германия след парламентарния вот

Congratulations to @_FriedrichMerz & @CDU & @CSU on their impressive election victory!

I look forward to deepening 🇧🇬🇩🇪 cooperation as allies for a strong and prosperous 🇪🇺. Wishing you success!