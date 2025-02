Мишел Трактенбърг, която се прослави като по-малката сестра на Бъфи - Доун - в мрачния комедиен сериал "Бъфи, убийцата на вампири" и като коварна светска дама в сериала "Клюкарката", е починала, съобщава полицейското управление на Ню Йорк. Тя е на 39 години.

От отдела съобщиха, че полицаите, отзовали се на повикване на 911 малко след 8:00 ч. сутринта на 26 февруари , са намерили Трактенбърг в безсъзнание и в безпомощно състояние в апартамент в Манхатън. Тя е била обявена за мъртва от спешните медици, които също са се отзовали на сигнала.

— rest in peace michelle trachtenberg. thank you for the childhood memories. fly high. 🪽🌹 pic.twitter.com/ByUmn5twIt