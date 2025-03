Морган Фрийман почете Джийн Хекман на 97-ата церемония за връчване на наградите "Оскар". Легендарният актьор бе намерен мъртъв заедно със съпругата и кучето си на 27 февруари в дома им.

Холивудската легенда Джийн Хекман и съпругата му са открити мъртви в дома им (ВИДЕО+СНИМКИ)

Morgan Freeman paying tribute to two-time co-star Gene Hackman at the #Oscars



Freeman and Hackman worked together on ‘Unforgiven’ (1992) and ‘Under Suspicion’ (2000).



