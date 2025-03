България ще участва в Световното изложение ЕКСПО 2025 с национален щанд, на който ще работят български студенти по предложение на Министерството на туризма. Българската държава ще има собствен павилион, от най-висок клас – тип „А”, който ще носи името „България”.

Министерството на туризма е част от междуведомствената работната група, която взима всички решения по организацията на българското участие, което бе и повода за среща между министър Мирослав Боршош и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) д-р Бойко Таков.

С официално писмо до всички университети в страната със специалности в направленията туризъм и японистика, министърът на туризма Мирослав Боршош отправи покана към студенти да подадат своите документи за участие.

„Българската държава може да даде уникален шанс на нашите студенти да представляват страната си на Световното изложение в Осака. Ще съберем номинациите от университетите на студенти специалност „Туризъм“ и “Японистика” от цялата страна и ще изберем шейсет млади българи, които да работят на българския щанд в рамките на изложението в продължение на 6 месеца. Това е достатъчно дълъг период, в който могат на ротационен принцип да участват най-младите и опитни българи, придобивайки безценен опит и практически умения“, подчерта Мирослав Боршош, цитиран от пресцентъра си.

ЕКСПО 2025 се очаква да посрещне над 28 милиона посетители – 90% от тях ще са японски граждани, от които около 1,5 милиона учащи се, а останалите 10% посетители ще са от други страни. България се надява да посрещне значителна част от тях в собствения си павилион, който ще бъде достъпен за посетители 12 часа на ден, 7 дни в седмицата, 6 месеца (27 седмици).

Изложението в Осака тази година се провежда под мотото Future Society for Our Lives, а подтемата за сектора, в който е позициониран павилионът на България е Saving Lives.

Изложението е разделено на тематични седмици, като всяка една от тях засяга важна глобална тема, свързана с устойчивото развитие, технологичния напредък, човешкото благосъстояние и други. Останалите подтеми за България са: Good Health and Well-being; Clean water and Sanitation; Affordable and Clean Energy; Decent Work and Economic Growth; Industry, Innovation and Infrastructure; Responsible Consumption and Production.

Всички участници в изложението имат възможност да представят своите добри практики и постижения, попадащи в тематичната насоченост на съответната седмица. Българските общини също се поканени да се включат с презентации, информационни събития или съвместни дейности с техни японски побратимени градове или партньори, в някоя от тематичните седмици.

Павилионът на България е с размер 376 кв. м., разположен в парцел с площ от 900 кв. м. на новопостроения за целите на изложението остров между павилионите на Сингапур и Нидерландия. Основната му концепция е насочена към интеграция на миналото, настоящето и бъдещето в едно общо времево пространствено измерение.

„Има определен ден на България, който ще бъде на 18 май 2025 г. и той също изисква по-специална програма, върху която се работи специално“, обясни изпълнителният директор на ИАНМСП по време на първата си работна среща с министър Мирослав Боршош.

Основен координатор за участието на страната ни е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа.

Световното изложение ЕКСПО 2025 г. ще се проведе в японския град Осака, региона Кансай, в периода от 13 април до 13 октомври.

Редактор: Виктория Гетова