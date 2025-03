"Не всеки има късмета да усети майчината любов за дълго време", обяснява DJ Master Tee, чийто думи са накъсани от силно вълнение, преди да се разплаче. "Майките на много хора си отидоха твърде рано и мисля, че Тупак Шакур разбираше това много добре," продължава продуцентът. "Той не искаше просто да направи песен, която да почете живите майки, но и тези, които вече не са сред нас."

DJ Master Tee създава оригиналния, кадифено-гладък бийт за Dear Mama – откровената ода на легендарния рапър Тупак към саможертвите на неговата майка Афени Шакур. Тя е била активистка в радикалното движение "Черните пантери", а впоследствие се бори с наркотичната зависимост и финансовите трудности, докато сама отглежда двете си деца.

Afeni Shakur January 10, 1947 – May 2, 2016 R.I.P. pic.twitter.com/HgeBkXctql — HIPHOP📸IN📸PICTURES™️®️ (@allinhiphop) May 2, 2020

Песента е болезнен, но в крайна сметка жизнеутвърждаващ момент в иначе пропития със смърт е мъка албум на Тупак Me Against the World, който тази година отбелязва 30 години от издаването си. В контекста на албум, в който думата „безнадежност” често се използва, Dear Mama е като откриването на диамант в дъното на тъмен рудник.

В песента Тупак изразява болката си от бедното си детство и изпадането в зависимост от наркотиците на майка му, на което той става свидетел. Въпреки това, водещо в парчето е емпатията. Тупак излива думите си с много топлината, като с това потвърждава, че никога не е спирал да вижда Афени като супергерой.

С тази песен той отдава почит не само на собствената си майка, но и на всички самотни майки по света – послание, което хората приемат присърце.

Доказателство за това е фактът, че песента има над 345 милиона стриймвания в Spotify, а през 2009 г. става първата солова рап песен, включена в Националния регистър на записите на САЩ заради своята културна значимост.

Afeni Shakur, Black power militant and mother of rapper 2pac passed a year ago today. RIP. pic.twitter.com/FJUrDOZmux — zellie (@zellieimani) May 2, 2017

Афени Шакур – Революционерка и майка

За да разберем напълно създаването на тази песен, трябва да проследим живота на жената, която я вдъхновява.

Родена в Северна Каролина през 1947 г. като Алис Фей Уилямс, Афени Шакур се сблъсква с расизма още от най-ранна възраст. Израства по времето на расова сегрегация. Когато семейството ѝ се премества в Бронкс, тя усеща, че е част от система, създадена да държи чернокожите в дъното на обществото.

Афени се вдъхновява от радикалните идеи на Малкълм Х, който проповядва, че чернокожите американци трябва да се съпротивляват яростно на своите потисници, което е в рязък контраст с известния пацифизъм на Мартин Лутър Кинг.

След като вижда основателя на „пантерите” Боби Сийл, който говори на политически митинг, тя се присъединява към тях през 1968 г.

Афени споделя пред „Ню Йорк Таймс” през 1970 г., че е впечатлена от начина, по който Сийл говори за бездомните. "Никога не бях виждала това преди”, споделя тя.

Happy heavenly birthday to activist, former Black Panther Party member, and mother of Tupac, Afeni Shakur! 🕊️ pic.twitter.com/c9EjoJtDNV — 247 Live Culture (@247LC) January 10, 2025

Афени бързо се издига в редиците на Черните пантери, като въвежда безплатна закуска за гладуващи ученици и започва протестна кампания срещу експлоататорите наемодатели.

„Пантерите” си спечелват влиятелни врагове – включително директора на ФБР – Дж. Едгар Хувър, който наблюдава ключови членове на организацията и ги смята за заплаха.

През 1971 г. Афени е един от 21-те членове на „пантерите”, обвинени в заговор за убийството на полицаи в Ню Йорк.

От затвора Афени пише писмо до медиите, в което казва: „Ние знаем, че живеем в нечовешки свят на бедност. Знаем, че сме колония, живееща под империализъм на общността. Съединените щати, които виждаме, не са свобода, красота и мъдрост, а страх, ужас и омраза … Вие не ни уважавате – следователно ние не уважаваме вас."

Точно към този гняв нейният бъдещ син насочва своята рап кариера.

Бременна с Тупак и застрашена от присъда от 300 години затвор, Афани избира да се защитава сама в съда. Въпреки очакванията, тя е оправдана по всичките 156 обвинения.

Роден в края на съдебния процес, Тупак Амару Шакур е кръстен на перуански революционер, оглавил най-голямото антиколониално въстание в Южна Америка.

22 YEARS AGO TODAY, THE WORLD LOST TUPAC. REST IN PEACE (JUNE 16, 1971 – SEPT 13, 1996) 🕊🙏🏽 pic.twitter.com/A2WTG3PPaD — Hip Hop Facts (@RareHipHopFacts) September 13, 2018

Тупак – Геният между революцията и хаоса

Израствайки в Източен Харлем, Тупак често е заобиколен от врагове на държавата. Неговият доведен баща Мутулу Шакур и доведената му леля Ассата Шакур са политически бунтовници в списъка на най-издирваните лица на ФБР. Параноичната Афени научава сина си как да разпознава федерални агенти под прикритие, дебнещи пред сградата им.

Макар и на 10 години, Тупак има широки познания за глобалната политика.

Когато Черните пантери се разпадат, Афени, подобно на много свои връстници, започва борза за приспособяване към общество.

Тя страда от постравматичен стрес, а Тупак наблюдава нейното пропадане.

Талантлив актьор, който може да цитира Шекспир по желание, Тупак си осигурява място в желаното Балтиморско училище по изкуствата. Това му помага да се отдалечи от проблемите в семейството. Но когато то се премества в района на залива на Сан Франциско поради финансови проблеми, академичните надежди на Тупак потъват.

Тупак е не само защитник на близките си, но и изключително интелигентен. Вдъхновен от политически ангажирани рапъри като Chuck D и Ice Cube, той изразявал в текстовете си социални послания за чернокожата общност.

След като подписва договор с Interscope Records, през 1991 г. издава дебютния си албум 2Pacalypse Now. Парчето Brenda’s Got a Baby разказва историята на млада чернокожа майка, изоставена от обществото. Макар че текстовете му често са посветени на силата на жените (Keep Ya Head Up), други песни носят по-агресивно и противоречиво послание за насилие.

Тупак често попада в заглавията на вестниците – от стрелба по полицаи в Атланта (по-късно обвиненията са свалени) до осъждане за нападение над режисьора Алън Хюз. Когато започва работа по третия си албум Me Against the World, той осъзнава нуждата от песен, която да покаже по-меката му страна.

Afeni Shakur was a political activist, Black Panther, philanthropist, businesswoman and Mother to the Late Tupac Shakur.



In April 1969, she and 20 other Black Panthers were arrested and charged with 150 charges of "Conspiracy against the United States government and New York… pic.twitter.com/uYiIuWCva4 — AFRICAN & BLACK HISTORY (@AfricanArchives) September 27, 2024

Dear Mama

Песента Dear Мama се появава на бял свят през 1993 г. Тя е издадена през 1995 г., когато рапърът е в затвора по обвинение в секусално посегателство. Той е освободен под гаранция в очакване на обжалването на присъдата.

Тупак е убит по време на стрелба от автомобил на 7 септември 1996 г. в Лос Анджелис.

„Dear Mama доказа, че дори най-големият гангста рапър в Америка с татуиран Thug Life на гърдите все още може да бъде супер уязвим“, казва Пол Арнолд. Той смята, че вокалите на Тупак звучат на ръба на сълзите, което е най-голямата сила на песента.

„Той наистина приличаше повече на проповедник, отколкото на рапър. Знаеше, че плачът те прави повече мъж. Срещнах Афени, когато по-късно работех върху посмъртната музика на Тупак. Когато се видяхме, тя ме прегърна толкова силно. Цялата любов, която е вътре в Dear mama, придоби повече смисъл за мен след това.“

DJ Master Tee казва, че именно Dear Mama най-добре представя човечността на Тупак.

„Това е лесно запомняща се песен, но точно това ѝ позволява да докосне повече хора. Това е песен, която ще ни надживее. Всеки път, когато скърбящ човек я пусне, веднага ще си припомни усещането за майчина прегръдка”, казва той.

Както заключава Арнолд: „Тупак увековечава майчината любов и готовността на една майка да направи всичко, за да бъде детето ѝ добре. Това винаги ще бъде силно послание, независимо кой си.“

Редактор: Цветина Петрова