Израелски заселници нападнаха и пребиха един от палестинските сърежисьори и носител на „Оскар“ за документалния филм No Other Land Хамдан Балал. Атаката е станала в понеделник в село Сусия, в окупирания Западен бряг. След това мъжът е бил задържан от израелската армия, за което свителестват негови колеги и други присъствали на случилото се, предадоха световните осведомителни агенции.

Балал е арестуван заедно с още трима палестинци, съобщи неговият адвокат Леа Цемел. По нейни думи израелската полиция ѝ е съобщила, че те се намират във военна база за медицинско лечение. До сутринта във вторник обаче тя не е могла да се свърже с тях и не е имала информация за местонахождението им, предаде Associated Press.

Нападение от заселници и намеса на военните

Друг от сърежисьорите на филма, Басел Адра, който е свидетел на задържането, разказа че около двайсетина заселници – някои маскирани, други въоръжени, а трети облечени в израелски униформи – са нападнали селото. При пристигането си израелските войници са насочили оръжията си към палестинците, докато заселниците са продължили да хвърлят камъни.

„Върнахме се от „Оскарите“ и оттогава всеки ден има атаки срещу нас. Това може би е тяхното отмъщение за филма. Чувствам го като наказание”, споделя Адра пред Associated Press.

Израелската армия от своя страна заяви, че е задържала трима палестинци, заподозрени в хвърляне на камъни по военни, както и един израелски гражданин, участвал в „насилствен сблъсък“ между израелци и палестинци – твърдение, което свидетели, интервюирани от AP, оспорват.

Според армията задържаните са били предадени на полицията за разпит, а един израелски гражданин е бил евакуиран за медицинско лечение.

Историята зад филма No Other Land

No Other Land, който спечели наградата „Оскар“ за най-добър документален филм тази година, разказва за борбата на жителите на Масафер Ята да предотвратят разрушаването на селата им от израелската армия. Балал и Адра, които са от този регион, създават филма заедно с израелските режисьори Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор.

Снимка: Getty Images

Филмът е отличен с редица международни награди, включително на Берлинския международен филмов фестивал през 2024 г.

В същото време лентата предизвика полемика както в Израел, така и в чужбина – например, властите в Маями Бийч предложиха прекратяване на договора за наем на кино, което го прожектира, сочи AP.

"No Other Land" director Basel Adra: "We call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people." | #Oscars pic.twitter.com/NzoqLKiBSJ