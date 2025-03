17-годишен шофьор без книжка се е врязал в голяма тълпа от хора в берлинския квартал ''Гезундбрунен", съобщи Bild.

Инцидентът е станал в късните часове на сряда. От противопожарната служба съобщиха, че осем души са с различни наранявания. Под автомобила е затисната 25-годишна пешеходка, която е с опасност за живота. Полицаи и случайни минувачи са ѝ оказали първа помощ.

Acht Verletzte bei Unfall in Berlin

17-Jähriger flüchtet vor Polizei und rast in Passanten!

Ich hatte letzte Woche auch zwei Jungs, max. 15 oder 16 J. neben mir an der Ampel stehen.

Diese Car Sharing Kisten können nicht sicher sein, vor Tricksereien. 🫣🤬 pic.twitter.com/sMCMJbJ1Jc