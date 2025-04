Авторката на бестселъри Джилиан Лорън беше простреляна от полицията и обвинена в опит за убийство, след като се оказа замесена в операция по издирване на заподозрени за бягство от местопроизшествие.

Инцидентът е станал по време на полицейско преследване по улиците на Лос Анджелис във вторник, докато органите на реда са опитвали да заловят трима заподозрени, които са избягали от мястото на катастрофа.

Лорън се е замесила в случая, след като един от предполагаемите извършители се е озовал на улицата, където тя живее със съпруга си — басиста на групата Weezer, Скот Шрайнър.

Според прессъобщение на полицията на Лос Анджелис 51-годишната Лорън излязла от дома си с оръжие и отказала да го пусне въпреки многократните разпореждания от страна на полицаите. Тя насочила пистолета срещу униформените, които я простреляли в рамото.

