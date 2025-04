Камбаните на парижката катедрала „Нотр Дам” удариха 88 пъти, отдавайки почит на папа Франциск, който почина на 88-годишна възраст на 21 април.

Малко след съобщението за смъртта на духовния глава на Римокатолическата църква поредицата от камбанен звън прозвуча в продължение на близо 23 минути, след което завърши с мощен камбанен залп.

The historic Notre Dame Cathedral in Paris honored Pope Francis with 88 bell tolls at 11 a.m. following his death. pic.twitter.com/9vq0oLAZ5T