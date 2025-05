Франция отхвърли твърдение, че президентът Еманюел Макрон е скрил пликче с кокаин, докато е позирал за снимка с Киър Стармър и германския премиер Фридрих Мерц през уикенда.

Тримата се срещнаха във влак, пътуващ от Полша към Украйна, за да се срещнат с президента Володимир Зеленски и да окажат натиск върху Русия да се съгласи на прекратяване на огъня.

Съюзниците на Украйна с ултиматум към Русия за 30-дневно примирие

Европейските лидери обаче се оказаха в центъра на скандал, след като проруски акаунти в социалните медии написаха, че Макрон е скрил торбичка с бял прах, докато позирал за снимка с колегите си.

Кадри показват как френският лидер се усмихва на камерата, преди дискретно да грабне бял предмет от масата и дискретно да го скрие под мишницата си.

🚨DEVELOPING: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. Connect the dots. pic.twitter.com/aROGuf06Nm