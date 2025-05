Украинският президент Володимир Зеленски се превърна в лицето на съпротивата срещу диктатурата на Владимир Путин. Той успя да обедини около себе си и каузата за свободна и независима Украйна не само огромна част от политическия елит, но и звезди от шоубизнеса, както и милиони хора по света.

От Кривий рог, през Монголия и обратно

Володимир Зеленски е роден на 25 януари 1978 година в Кривий рог, Днепропетровска област. Когато е съвсем малък, семейството му се мести да живее в Ерденет, Монголия, тъй като баща му приема престижна работа в минно предприятие в града. В тази част на света малкият Володимир прекарва 4 години и завършва първи клас.

Зеленски е роден в семейство на евреи по майчина, и по бащина линия. По време на войната те губят много от своите близки.

Дядо му по бащина линия - Семьон Зеленски, служи като старши офицер в градската полиция, където разследва организирана престъпност или както по-късно внукът му разказва - „залавяйки лоши момчета“. Историите за службата му в армията по време Втората световна война и за травмите от Холокоста оставят дълбоко впечатление у младия Володимир. Семьон има трима братя, които загиват на фронта в битката срещу Третия Райх.

Повечето от роднините на Зеленски от майчина страна оцеляват, най-вече защото са евакуирани в Централна Азия в началото на германската окупация през 1941 г.

Бащата на бъдещия президент работи като преподавател по компютърни науки в университета, заради която често се налага да живее разделен от съпругата и сина си. Въпреки това, той продължава да бъде важна фигура в живота на Володимир.

Младият Зеленски и уроците по математика, пиано и танци

Баща му го записва на един от курсовете си по математика в университета и започва да подготвя момчето за кариера в компютърните науки. Майка му пък го изпраща на уроци по пиано, бални танци и гимнастика. За да са сигурни, че може да се справи с местните бандити, родителите на Зеленски го записват и в клас по класическа борба.

Подобно на много хора от района, той израства с роден език – руския, но владее свободно украински, както и английски.

Между правото и театъра

През 1995 г. Зеленски постъпва в Икономическия институт в Кривий рог, който е филиал на Киевския национален икономически университет. През 2000 г. получава юридическо образование, но никога до момента не е работил в областта на правото.

It brings me no pleasure to report that young Zelensky has insane tboy swag pic.twitter.com/zOIkc6a6Cv — My lifestyle determines my deathstyle (@cunty_feedback) May 2, 2025

Още като студент Зеленски активно се занимава с театър, което се превръща във фокус в развитието му. По това време едно от най-популярните телевизионни предавания е комедийното шоу „Клубът на забавните и изобретателните".

„Квартал 95”, който променя живота на Зеленски

Зеленски създава актьорската групата „Квартал 95”, която става редовен участник в шоуто. През 2003 г. той основава Студио „Квартал 95” - продуцентска компания, която ще се превърне в едно от най-успешните и продуктивни развлекателни студия в Украйна.

Volodymyr Zelenskyj – muž, ktorý sa z komika stal bojovníkom, z lídra symbolom odvahy, z obyčajného človeka neobyčajným. Keď prišla vojna, neustúpil. Stal sa hlasom národa, štítom slobodného sveta. Z chlapca vyrástol muž. Z muža – legenda. pic.twitter.com/ZGJMqvGMVv — lgsk (@gl_sk) March 12, 2025

Зеленски е артистичен директор на „Студио Квартал 95“ от създаването на компанията до 2011 г., когато е назначен за генерален продуцент на украинския телевизионен канал „Интер ТВ“. След като през 2012 г. напуска този пост, "Квартал 95" сключва договор за съвместно производство с украинската мрежа 1+1.

Освен че работи в телевизията през този период, Зеленски се появява и в редица пълнометражни филми, включително историческия фарс „Ржевски срещу Наполеон“ (2012) и романтичните комедии „8 първи срещи“ (2012) и „8 нови срещи“ (2015).

През 2013 г. Зеленски се завръща в „Квартал 95" като артистичен директор, но кариерата му в развлекателния сектор скоро се пресича със „сеизмичните събития", разтърсващи политическия пейзаж в Украйна. През февруари 2014 г. правителството на украинския президент Виктор Янукович е свалено след месеци на народни протести, а през май Петро Порошенко е избран за президент. С подкрепеното от Русия недоволство, бушуващо в Източна Украйна, и корупция, подкопаваща общественото доверие в кабинета, Порошенко се бори да проведе дори скромни реформи.

"Слуга на народа" - от сериала към реалността

На този фон, през 2015 г., идва премиерата на сериала „Слуга на народа“ с Водомир Зеленски в главната роля.

Zelensky was the star of a TV series that ran from 2015-2019 called “Servant of the People”



In this series he played a high school teacher who by luck becomes the president of Ukraine



He's nothing but an actor playing his role on the world stage pic.twitter.com/VJqdrRUfJN — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) April 30, 2025

Той играе обикновен учител по история, който се превръща в интернет феномен, след като ученик го заснема как произнася страстна и изпълнена с ругатни реч срещу корупцията в длъжностните лица. Сериалът се превръща е огромен хит, а неочакваният път на Голобородько до президентството на Украйна ще осигури нещо като пътна карта за Зеленски.

Така през 2018 г. „Квартал 95“ официално се регистрира „Слуга на народа“ като политическа партия в Украйна.

По това време украинската икономика е в застой, рейтингът за одобрение на Порошенко достига едноцифрени числа. Изглеждаше вероятно президентските избори през 2019 г. да бъдат повторение на тези от 2014 г., като настоящият президент ще се изправи срещу ветерана от Оранжевата революция Юлия Тимошенко.

Вместо това обаче много кандидати се включват в надпреварата за президент, а Зеленски се очертава като един от фаворитите от момента, в който обявява кандидатурата си. Това се случва на Нова година – 31 декември 2018 - точно преди новогодишното обръщение на Порошенко.

И така на 31 март 2019 г. Зеленски, който е на 42 години, печели над 30% от гласовете на първия тур на президентските избори, а Порошенко завършва на второ място с далечните 16%.

► На 21 април, Зеленски е избран за президент на Украйна с впечатляващите 73% от гласовете.

В рамките на няколко дни новоизбраният президент се изправя пред първото си външнополитическо предизвикателство - Путин обява решението си да предложи руски паспорти на украинските граждани в контролираните от сепаратистите райони на разкъсваната от война Източна Украйна. Подкрепяната от Русия хибридна война там навлиза в петата си година, а стотици хиляди украинци са разселени. Зеленски осмива предложението, отговаряйки с публикация във Facebook , в която разширява украинското гражданство до руснаци и други, „които страдат от авторитарни или корумпирани режими“.

На 20 май 2019 г. Зеленски полага клетва като президент.

„Тя е моята любов”

В интервю пред „Воуг” пред 2022 година Володимир Зеленски говори за съпругата си Олена:

And my next pic from happier times, & I'm thinking a bit younger times, of Volodymyr Zelenskyy and Olena Zelenska. I also think one of my other fav ladies (Sophie) would like Olena's dress, it looks like it has pockets.#StandWithUkraine #SlavaUkraïni 🇺🇦🌻 pic.twitter.com/AkajOqZqvC — Mary 🇺🇦🌻🇬🇪🌻🇺🇸 (@mary_HistoryFan) September 10, 2022

„Тя е силна личност. И вероятно е по-силна, отколкото си е мислила. Тя е моята любов. Но тя е и най-голямата ми приятелка. Олена наистина е най-добрата ми приятелка. Тя е и патриот и дълбоко обича Украйна. И е отлична майка.”

And, here's another pic of Volodymyr Zelenskyy and Olena Zelenska from happier times. And much younger times! Even though they both look very happy in this pic, I find it to be heartbreaking. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni 🇺🇦🌻 pic.twitter.com/u5Gu1v1elN — Mary 🇺🇦🌻🇬🇪🌻🇺🇸 (@mary_HistoryFan) November 23, 2023

Двамата се познават още от училище № 95 в Кривий Рог. Но класовете им били като „Монтеки и Капулети”, разказва Олена Зеленска. Започват да се срещат след дипломирането.

Олена завършва Техническия университет в Кривий рог и получава диплома за архитект.

Двойката сключва брак през 2003 година.

Олена Зеленска също е част от „Квартал 95”, където съпругът ѝ е звездата, а тя пише сценариите и често е единствената жена в стаята, в която се създават комедийните скечове.

Zelenskyy and Olena Zelenska pose for Vogue as if they were the hottest celebrity couple. I mean, he’s an ex-actor and she’s an ex-screenwriter so they know all about show business.



The "war" in Ukraine must be easy since it's "leaders" have time to pose for magazine covers.



🤡 pic.twitter.com/qZwHStUvE0 — Valerian (@Moe_Valerian) October 10, 2022

Олена и Володимир имат две деца – Олександра и Кирил.

"Не ми трябва превоз, а боеприпаси"

На 24 февруари Русия напада Украйна. Съединените щати предлагат на Зеленски помощ да напусне страната. Той отговаря: "Не ми трябва превоз, а боеприпаси". За да опровергае слуховете, че е избягал след руското нахлуване, той публикува видео от опустелия Киев.

'I need ammunition, not a ride': Zelensky declines US evacuation offer https://t.co/bhhxMOP6ho pic.twitter.com/5aGx0RPiag — New York Post (@nypost) February 27, 2022

Така стъпка по стъпка, Зеленски се превръща в символ на съпротивата на украинския народ срещу руската агресия. А думите му „Слава на Украйна” се превръщат в едно от най-силните и популярни послания по света.

Редактор: Цветина Петрова