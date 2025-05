Властите в Калифорния съобщиха, че е избухнала експлозия в град Палм Спрингс около 11 ч. местно време. На място са изпратени полиция и пожарникари. Жителите са помолени да избягват района около North Indian Canyon Drive в близост до East Tachevah Drive.

Според говорителката на общината Никол Лозано следователи от Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви са на път към мястото на инцидента, за да помогнат за оценката на случилото се. На този етап не се знае дали има загинали.

An explosion rocked Palm Springs, CA, on North Indian Canyon Dr near East Tachevah Dr just before noon today. Video online shows businesses damaged, windows shattered. Police and fire crews are on scene; residents are urged to avoid area. Multiple medical, burglary calls… pic.twitter.com/HRZDl9f4op

37-годишният жител Нима Табризи от Санта Моника разказва, че се е намирал наблизо, когато е усетил мощна експлозия.

„Сградата просто се разтресе, излязохме навън и имаше огромен облак дим“, каза Табризи. „Безумна експлозия. Сякаш избухна бомба... Отидохме на мястото на инцидента и видяхме човешки останки“, каза Табризи.

Палм Спрингс е луксозна община в пустинята, на около два часа път западно от Лос Анджелис, известна с престижните си курорти и с многобройните си знаменитости.

#BREAKINGNEWS: A powerful explosion rocked the city of Palm Springs Saturday morning, heavily damaging multiple businesses. Several residents reported feeling the force of the blast miles away. There was no immediate word of any injuries. https://t.co/CJBSr8Wwuu pic.twitter.com/5tCaJsry82