Дванадесет души са ранени при нападение с нож на централната гара в Хамбург, Германия.

Властите съобщиха, че трима от пострадалите са в критично състояние, а други трима са със сериозни наранявания.

Атаката е станала около 18:00 часа местно време.

KNIFE ATTACK AT HAMBURG CENTRAL STATION LEAVES 12 INJURED: A knife attack at Hamburg Central Station has left at least 12 people injured, with three victims in critical condition and three others seriously wounded. The incident occurred Friday evening on platform 13/14, with… pic.twitter.com/iI3JR2kVf7