На служба във Ватиканските градини на 31 май папа Лъв XIV носеше омофора, подарен му от българския премиер Росен Желязков.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Министър-председателят беше начело на българската делегация на традиционната визита във Ватикана в навечерието на 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Българската делегация е първата, приета на аудиенция при папата: Какви са правилата за среща с Лъв XIV

Светият отец се присъедини към молитвата на поклониците, събрали се, за да отбележат края на месец май, който е посветен на Дева Мария.

Папата изрази радостта си от участието си във вечерната молитва, описвайки я като „жест на вяра, чрез който по прост и благоговеен начин се събираме под майчинския покров на Мария“.

To close the month the Marian month of May, Pope Leo XIV joined pilgrims present at the Grotto of Lourdes in the Vatican Gardens.



He expressed his joy at being part of the vigil, describing it as “a gesture of faith through which, in a simple and devout way, we gather under the… pic.twitter.com/jReOaBKSJy