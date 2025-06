► 20:00 ч.

Израел започва въздушна операция срещу Иран, удряйки ядрени съоръжения и военни обекти с над 200 бойни самолета.

► 21:18 ч.

Иран отвръща с изстрелване на десетки балистични ракети към Израел. Израелската армия призовава населението да се укрие в бомбоубежища.

► 21:35 ч.

Израелски телевизии показват пушек над Тел Авив след ракетен удар. Атаката продължава.

► 22:02 ч.

Първи данни за ранени – седем души с леки и средни наранявания.

► 01:25 ч.Сирени в Йерусалим и Тел Авив при нова ракетна атака от Иран

ПОДРОБНОСТИТЕ:

►21.18ч.

Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран и призова населението да се отправи към бомбоубежища, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Военен говорител съобщи за десетки балистични ракети, които летят към Израел.

Новината идва, след като по-рано Израел нанесе въздушни удари по Иран. Израелската армия обяви, че e атакувалa ядрената програма на страната и военни обекти. Тел Авив подчерта, че са използвани 200 бойни самолета и са ударени повече от 100 цели. Но в Техеран има поражения по сгради, които не са свързани с отбраната. Държавната новинарска агенция съобщи за петима загинали цивилни в иранската столица.

Израел нанесе въздушни удари по Иран, атакувани са военни и ядрени обекти

След нападението над Израел са задействани системите за противовъздушна отбрана. Сирени за въздушна тревога вият в Йерусалим, а в далечината се чуват експлозии, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието.

„Надигащ се лъв”: Стих от Библията стои зад името на операцията на Израел

►21.35ч.

Израелски телевизии показаха кадри, на които над Тел Авив се издига пушек, явно след ракетен удар, предаде "Асошиейтед Прес".

🚨 WATCH: INSANE video of Iranian missile impact in Downtown Tel Aviv, Israel I’d imagine there’s going to be a hell of a response from Israel. pic.twitter.com/0OUhwBfJMC

„Атаката продължава. Десетки допълнителни ракети бяха изстреляни към Държавата Израел“, заявиха от Израелските отбранителни сили.

►22.02ч.

По информация на говорителя на израелската армия общо 40 души са настанени за лечение в болница, като двама от ранените са в тежко състояние. Нараняванията включват рани от шрапнели, вдишване на дим и шок.

По рано израелските служби за спешна помощ съобщиха, че 7 души са "леко и средно ранени", а по думите на наш сънародник в Израел посочи, че израелските медии са съобщили за 22 ранени.

„Полицейски служители и експерти по обезвреждане на бомби в момента работят по изолирането на местата на удара“, заяви говорителят на израелската полиция.

🚨 IDF SPOKESPERSON: A fresh barrage—dozens of missiles—has just been launched at Israel. Iron Dome and other air-defense batteries are intercepting in real time; any booms you hear are interceptions or impacts. Stay close to shelters and follow every Home Front Command alert… pic.twitter.com/KpqnAGP8HV