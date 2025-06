След като холивудската епопея "Наполеон" представи легендарния император на новото поколение, над 100 реликви - оформили империи, разбили сърца и породили векове на очарование, са изложени в Париж преди търг, окачествен от експертите като един от най-важните наполеонови аукциони, провеждани някога, предаде "Асошиейтед прес".

Сред лотовете са емблематичната двурога шапка на Наполеон, ръкав от червеното му кадифено палто и дори документите за развод, сложили край на един от най-мъчителните романси в историята - с императрица Жозефин.

Два века след падането му Наполеон остава едновременно почитан и противоречив във Франция, но преди всичко - неизбежен. Анкетите показват, че мнозина се възхищават на постиженията му, докато други осъждат войните и авторитарното му управление.

Почти всички обаче са съгласни, че наследството му все още оформя нацията.

"Това не са просто музейни експонати. Те са фрагменти от един живот, който промени историята. Буквално можете да държите късче от света на Наполеон в ръката си", казва Луи-Ксавие Жозеф от аукционна къща "Сотбис".

Шапката на Наполеон беше продадена за огромна сума по време на търг

Търгът, чиято цел е да събере над 7 милиона евро (7,5 милиона долара), е своеобразна биография в предмети. Централното място в него заема емблематичната двурога шапка на Наполеон, която той носи в битка, за да могат войниците и враговете му да го забелязват веднага през димната завеса от барут.

"Двурогата шапка на Наполеон е нещо като лавровия венец на Юлий Цезар", казва Жозеф.

Организаторите на търга очакват за емблематичния артикул да бъдат платени минимум половин милион долара.

