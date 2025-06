Горски пожар избухна в района на Палеа Фокея в източната част на областта Атика в Гърция, съобщи "Катимерини". Огнената стихия обхвана къщи и предизвика спешна евакуация на пет населени места.

🔥 At least 20 houses have been destroyed by a rapidly growing wildfire in Palaia Fokaia, south of Athens, Greece, according to officials. Four settlements have been evacuated as flames continue to spread.pic.twitter.com/3XAHvdwnXe — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 26, 2025

Пожарът, който избухнал в ранния следобед в гориста местност, бързо се разпространил към жилищни райони и обхванал няколко къщи. По информация на държавната телевизия ЕРТ, шест души са били спасени от пламъците.

Wildfires near Athens have led to mandatory evacuations as Greece experiences its first heat wave of the summer. Authorities are working diligently to protect affected areas and residents. Stay informed and prioritize safety during this critical time.: https://t.co/ClAEQL0MDD — Global News Report (@robinsnewswire) June 26, 2025

Πυρκαγιά στην Παλαιά Φώκαια: Μάχη για να μην πάει η φωτιά στον εθνικό δρυμό https://t.co/82II2gCuRk — Athens Voice (@athensvoice) June 26, 2025

Заради пожара са евакуирани и пет населени места в Атика – Триандафилия, Тимари, Туркулимано, Катафиги и Харакас.

Firefighters are continuing to battle a major wildfire south of Athens, prompting authorities to send phone alerts urging the evacuation of five communities near the blaze as temperatures approached 40C in the country’s first heat wave of the summer.https://t.co/Xt3HAlHT3R — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) June 26, 2025

В гасенето на пожара се включиха над 90 пожарникари, осем самолета и пет хеликоптера, както и голям брой цистерни.

Ein Grossbrand ist im Südosten Athens ausgebrochen. Zahlreiche Ferienhäuser wurden zerstört und ein grosses Wald- und Buschgebiet steht in Flammen. Der Zivilschutz hat die Evakuierung der Region Palaia Fokaia angeordnet. https://t.co/La6bKDzrD5 — Blick  (@Blickch) June 26, 2025

