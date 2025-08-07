През последните месеци бяха налице опити и законодателни предложения, които имаха за цел да избегнат спекулата с цените, а правителството одобри и учредяване на „Магазин за хората”. Всичко това - на фона на предупрежденията на Българската народна банка за забавяне в ръста на родната икономика.

Ще бъдат ли тези действия опит за борба с високите цени и какви ще бъдат икономическите изражения?

Според икономисти мярката за изграждане на държавен магазин, който да таргетира определена социална група, би могла да се окаже подводен камък за бюджета. Причината - липсата на ясни правила и регулации относно работата на такова дружество.

"Ако искаме да изградим подобен модел, трябва да бъде под формата на социална програма. Ако идеята е наистина да бъдат подпомогнати конкретни социални групи, може да се планира социална програма с издаване на купони за храна, които обаче да бъдат предназначени за конкретните групи хора", каза икономистът Никола Янков в предаването "Здравей, България". По думите му, с оглед на някои законови положения у нас, подобна мярка би била неприложима.

Последен ден преди двойното обозначение на цените на стоки и услуги да стане задължително

"Според унифицираните в ЕС закони има забрана за държавна помощ. Ако едно държавно предприятие се конкурира с частните компании, няма как държавата да подава допълнителни субсидии", посочи Янков и допълни, че при добавяне или извеждане от пазара на даден участник в него е налице опасност за пазарната конкуренция.

"При ограничения в конкуренцията, ще се увеличат и цените. Промените в модела на ценообразуването, намесата на държавата в търговските маржове дори биха могли да станат пречка за привличане на инвеститори", каза още той.

Финансистът Левон Хапарцумян също изрази мнение, че е възможна известна нестабилност по отношение на новата мярка. Причината – ограниченият финансов ресурс, който е заложен.

"Така програма ще изисква да се вложи голям бюджет и да има последващи субсидии. Държавата вече има дефицитни бюджети, така че е редно да се замислим дали и от къде ще дойдат тези пари", посочи той. По думите му контрол върху веригите за доставки и предлагането в магазините би бил в ущърб на потребителите.

"Всяка форма на ценови контрол потенциално може да се отрази на предлагането в магазините, но има риск и инфлацията да набъбне. Именно ценообразуването е това, което може да спре инфлацията – ако има достатъчно голямо търсене, цената на съответната стока или услуга се повишава, за да може да пазарът да се успокои", смята Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива. Той посочи още, че въведените критерии не биха могли да бъдат категорчини както по отношение на потребителите, така и за работата на регулаторните агенции.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветисиана Костова