Възможно ли е да се влиза и излиза „гратис” от България, като не се плаща задължителната винетка? Оказва се, че да, а все повече чужди граждани минават през ГКПП „Илинден” и пребивават на територията на страната ни по този начин, спестявайки пътната такса. После необезпокоявано напускат, като заобикалят тол камерите, използвайки „тарикатски маршрут”, а държавата търпи пропуснати ползи. Как и къде става този хитър номер и ще успее ли тол агенцията „да запуши пробойната”?

Погазване на закона: Кой си направи отбивка до главна отсечка, за да избегне тол камери

„Става въпрос за км 98 на път 2 -19. Има отбивна на 8 км от границата, където чужденци минават и си спестяват тол таксите. Има много гръцки фирми в района и са научили от местните за отбивката. Камерата се намира в края на село Садово, пътуващите я заобикалят”, обясни Красимир Чакъров, директор на отдел „Контрол и правоприлагане” към тол системата. По думите му ще бъдат взети мерки как да бъдат спрени нарушителите.

