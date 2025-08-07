Започват проверки на имоти, регистрирани незаконно в Airbnb в Северна Гърция. Много такива са били обявени като места за краткосрочно отдаване под наем. Това е практика, която се превръща в голям проблем за туристическата индустрия в Халкидики.

Нелоялната конкуренция се засилва, местата за настаняване не отговарят на необходимите стандарти за безопасност, не спазват правилата на Airbnb и не генерират приходи за обществеността.

Никой не знае кой влиза в имота, откъде е, какво прави, обясняват местните власти. Поради тази причина работна група пристъпва към интензивни проверки за разрешаване на проблема с незаконните Airbnb имоти.

Нарастващата тенденция за закупуване на недвижими имоти, особено апартаменти и ваканционни жилища в Халкидики, от жители на балкански страни, и по-специално от България, Северна Македония и Сърбия, със сигурност не е новост. Тактиката за придобиване на цели сгради, жилищни блокове или големи ваканционни жилища, разделянето им на по-малки имоти, превръщането им във ваканционни места за настаняване и предоставянето им на сънародници, приятели и роднини срещу недекларирано заплащане обаче започва да има тревожни измерения.

Обикновено се купуват имоти в райони, където преди това хората са били на почивка и са им харесали. През лятото отсядат в дома си за кратък период от време и след това го рекламират чрез социалните мрежи или уебсайтове в собствените си страни, като по този начин набират клиенти, които се представят като приятели и роднини на собственика, в резултат на което генерират незаконни приходи.

