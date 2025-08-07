Русия и Съединените щати се споразумяха да проведат среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп „през следващите дни“, съобщиха държавните медии, позовавайки се на високопоставен служител на Кремъл.

„По предложение на американската страна беше постигнато предварително споразумение за провеждане на двустранна среща на високо ниво през следващите дни“, съобщи съветникът по външната политика на Русия Юрий Ушаков.

Тръмп планира среща с Путин още следващата седмица

„Сега работим с американските си колеги, за да финализираме подробностите и мястото на срещата“, каза още той, добавяйки, че то вече е договорено и ще бъде разкрито скоро.

Среща между Путин и Тръмп би била първата, откакто американският президент се завърна на поста тази година. Това би бил важен етап в продължаващата повече от 3 години война, въпреки че няма гаранции, че подобна среща ще доведе до край на военните действия, тъй като Русия и Украйна остават далеч от споразумение.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова за лична среща с Владимир Путин, за да се сложи край на войната, след като специалният пратеник на Доналд Тръмп проведе определени като ползотворни разговори с руския лидер в Москва.

Редактор: Цветина Петкова