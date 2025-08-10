България отбелязва 146 години от създаването на военноморските сили. Празничният ден на морската гара във Варна започна с тържествено издигане на националния флаг и знамената за разцветяване. За честванията в града пристигна и държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев.

Варна отбелязва 146 години български военноморски флот

Той беше приветстван от почетния караул, а по-късно участва и в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от военноморската академия. Радев, заедно с министърът на отбраната – Атанас Запрянов и началникът на отбраната – Емил Евтимов, лично наградиха отличните на випуск 2025, като държвният глава връчи и пагоните на първенеца на випуска - Николай Тенчев.

„Това беше сбъдната мечта. Може би най-трудните моменти ми бяха първите години на адаптация. Но ако трябва да го избера отново - не бих се поколебала. Морското училище и военноморските сили ми дадоха едно голямо семейство с много приятели”, разказа лейтенант Мила Стоянова, която е сред отличниците на випуска