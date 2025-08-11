Гръцката полиция задържа 270 килограма кокаин, чиято стойност се оценява на 5.5 милиона евро. Наркотикът е бил скрит в контейнер с банани, внесени от Еквадор, съобщиха от полицията.

Силите на реда са информирали Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, че дрогата е трябвало да бъде транспортирана с кораб до пристанището на Солун в Северна Гърция.

Арестувани са двама гърци - 40-годишният собственик на транспортната фирма и неговият 32-годишен сътрудник, както и 47-годишен български гражданин, съобщи полицията. Снародникът ни е бил във връзка с наркоклана и е организирал събирането и транспортирането на контейнери с наркотици.

Полицията търси още хора, за които твърди, че принадлежат към банда за разпространение на наркотици. Тримата арестувани мъже ще бъдат представени пред прокурор днес.

