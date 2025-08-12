Горещото време у нас остава. Жълт код за високи температури е обявен за 12 области от Западна и Централна България.

Той е в сила за Велико Търново, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Благоевград, Кюстендил и Хасково. Максималните температури ще достигнат до 37 градуса. В следобедните часове главно над планините се очаква развитие на купеста облачност.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Цветина Петкова